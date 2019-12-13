На оптовых складах в Твери нашли поддельное молоко и масло

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-13T14:40:47+03:00

На складах в Твери нашли поддельное масло и молоко Фото: Андрей МИНАЕВ

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В ноябре 2019 года инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на оптовых складах города Твери и отобрали пробы молочной продукции.

Исследования провели специалисты Тверской межобластной ветлаборатории и выяснили, что в питьевом молоке жирностью 3,2%, произведенном в Московской области, и в молоке из Краснодарского края присутствуют растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).

Кроме того, в пробах масла сладко-сливочного "Крестьянское" 72,5% производства Курской области и в масле несоленои сладко-сливочном Традиционном производства Ивановской области выявлена фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения.

Выявленные факты являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Фальсифицированные продукты изъяты из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU