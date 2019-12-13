2019-12-13T14:52:54+03:00
Звезды

На юбилейной Арт-Резиденции в Твери воссоздадут настроение "Фабрики" Энди Уорхола

Вход в карнавальных костюмах бесплатный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Организатор Арт-Резиденции Юлия Ишиева. Фото: Наталья ЕгороваОрганизатор Арт-Резиденции Юлия Ишиева. Фото: Наталья Егорова
Изменить размер текста:

14 декабря в Твери состоится юбилейная Арт-Резиденция. Тема вечера - "Карнавал с привкусом сюрреализма".

Формат мероприятия по словам организатора Юлии Ишиевой представляет собой незабываемое действо, открывающее "портал в искусство". Это перформансы художников, музыкантов и других деятелей искусства.

На этот раз гостей встречи ждёт выставка картин художников Владимира Васильева, Юлии Ишиевой, Аси Малевич, Кати Коноплиной, Александра Мельникова.

Не в первый раз удивит всех и Катарина Лав, которая представит арт световой анимации с картинами "Бала мечты" Сальвадора Дали, и вечеринок "Фабрики" Энди Уорхола. Любителей "хлеба" порадует фуршет. А любителей "зрелищ" - боди-арт с элементами "Шибари" от Андрея Жилина и танцевальные перформансы Юлии Алышевой и ансамбля "Слава".

По традиции будет и много музыки. Выступят: Тигран Туниев, лидер группы "The Flats", авангардная команда "From Techno To The Sun" и блюз-рок команда "Grapevine".

Желающие также смогут принять участие в розыгрыше авторских работ дизайнеров и художников, причем у каждого будет шанс выиграть уникальную вещь. Кроме того, понравившиеся картины можно будет приобрести.

Ведущий вечера - артист театра и кино, актёр тверского ТЮЗа Сергей Зюзин.

"Opera Music Hall", ул. Желябова, 1.

Начало в 19.00.

Будет атмосферно. Фото: Сергей Разуваев

Будет атмосферно. Фото: Сергей Разуваев

Формат мероприятия представляет собой действо, открывающее "портал в искусство". Фото: Наталья Егорова

Формат мероприятия представляет собой действо, открывающее "портал в искусство". Фото: Наталья Егорова

Фото: Наталья Егорова

Фото: Наталья Егорова

Фото: Юлия Ишиева

Фото: Юлия Ишиева

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области с поличным задержан наркодилер
На открытии Рождественской ярмарки жителей Твери ждут мастер-классы, экскурсии и анимация
В районе Тверской области дошколятам давали некачественное молоко
В Тверской области заблокировали семь сайтов по продаже боевого оружия
В Твери судьбу "черных риелторов", которые убили девять человек, решат присяжные
Трое жителей Твери лишились прав управления автомобилями за долги по алиментам
На оптовых складах в Твери нашли поддельное молоко и масло
В Твери выбирают оформление социальной карты для оплаты проезда в общественном транспорте
Жителей Тверской области просят оценить состав подарка для новорожденных
Житель Тверской области напилил леса на 14 миллионов рублей
На юбилейной Арт-Резиденции в Твери воссоздадут настроение "Фабрики" Энди Уорхола
В Сандовском районе Тверской области осветили дороги
В Тверском Перинатальном центре проводят уникальную процедуру кардоцентеза
Пропавший в Тверской области 17-летний подросток найден живым
Житель Тверской области попался на сбыте наркотиков
Телефонные мошенники в Тверской области обманули пенсионерку на 80 тысяч рублей
В матче с "Соколом" родные стены сыграли против "Динамо" Тверь
Видеографа ролика о Твери "Государева дорога" оштрафовали на 30 тысяч рублей за использование дрона
На детском фестивале красоты "Волшебный бал" выберут "Юную Мисс Тверь"
В Тверской области грабитель ворвался в дачный дом жительницы столичного региона
Под часами на бульваре Радищева в Твери заработала новогодняя почта
Фильм Павла Дроздова «Прощаться не будем» покажут в Твери в День защиты Калинина
17-летний Иван Белов ушел из дома в Тверской области и пропал
В Тверской области молодой мужчина тяжело пострадал в ДТП
Под Тверью старая железнодорожная ветка может стать новой линией общественного транспорта
На улице Софьи Перовской в Твери автоледи сбила ребенка
Воспитатель из Тверской области победила в одной из номинаций Х Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"