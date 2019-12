На юбилейной Арт-Резиденции в Твери воссоздадут настроение "Фабрики" Энди Уорхола

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-13T14:52:54+03:00

14 декабря в Твери состоится юбилейная Арт-Резиденция. Тема вечера - "Карнавал с привкусом сюрреализма".

Формат мероприятия по словам организатора Юлии Ишиевой представляет собой незабываемое действо, открывающее "портал в искусство". Это перформансы художников, музыкантов и других деятелей искусства.

На этот раз гостей встречи ждёт выставка картин художников Владимира Васильева, Юлии Ишиевой, Аси Малевич, Кати Коноплиной, Александра Мельникова.

Не в первый раз удивит всех и Катарина Лав, которая представит арт световой анимации с картинами "Бала мечты" Сальвадора Дали, и вечеринок "Фабрики" Энди Уорхола. Любителей "хлеба" порадует фуршет. А любителей "зрелищ" - боди-арт с элементами "Шибари" от Андрея Жилина и танцевальные перформансы Юлии Алышевой и ансамбля "Слава".

По традиции будет и много музыки. Выступят: Тигран Туниев, лидер группы "The Flats", авангардная команда "From Techno To The Sun" и блюз-рок команда "Grapevine".

Желающие также смогут принять участие в розыгрыше авторских работ дизайнеров и художников, причем у каждого будет шанс выиграть уникальную вещь. Кроме того, понравившиеся картины можно будет приобрести.

Ведущий вечера - артист театра и кино, актёр тверского ТЮЗа Сергей Зюзин.

"Opera Music Hall", ул. Желябова, 1.

Начало в 19.00.

Будет атмосферно. Фото: Сергей Разуваев

Формат мероприятия представляет собой действо, открывающее "портал в искусство". Фото: Наталья Егорова

Фото: Наталья Егорова

Фото: Юлия Ишиева

