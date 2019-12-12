Под Тверью старая железнодорожная ветка может стать новой линией общественного транспорта

СЕГОДНЯ 20:36 2019-12-12T20:36:16+03:00

Что делать с неиспользуемым участком путей, решат жители Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Жителей Тверской области приглашают принять участие в голосовании и выбрать вариант будущего использования неэксплуатируемого в настоящий момент участка железнодорожной линии Дорошиха - Васильевский Мох.

На выбор предлагают два варианта: сделать линию городского общественного транспорта или обустроить парковую зону с пешеходными и велодорожками, лыжероллерной трассой. Не возбраняется высказывать и другие пожелания и предложения.

Отметим, что пока по итогам голосования, лидирует первый вариант. За новую линию транспорта в общей сложности проголосовали 240 человек, за зону отдыха отдано 169 голосов.

Проголосовать можно в официальных группах Правительства Тверской области в Вконтакте и Одноклассниках.

Голосование продлится до 19 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU