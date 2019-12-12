Под Тверью старая железнодорожная ветка может стать новой линией общественного транспорта
Жителей Тверской области приглашают принять участие в голосовании и выбрать вариант будущего использования неэксплуатируемого в настоящий момент участка железнодорожной линии Дорошиха - Васильевский Мох.
На выбор предлагают два варианта: сделать линию городского общественного транспорта или обустроить парковую зону с пешеходными и велодорожками, лыжероллерной трассой. Не возбраняется высказывать и другие пожелания и предложения.
Отметим, что пока по итогам голосования, лидирует первый вариант. За новую линию транспорта в общей сложности проголосовали 240 человек, за зону отдыха отдано 169 голосов.
Проголосовать можно в официальных группах Правительства Тверской области в Вконтакте и Одноклассниках.
Голосование продлится до 19 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU