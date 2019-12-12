Заключенный из Тверской области осужден за пропаганду терроризма
УФСБ России по Тверской области совместно с УФСИН России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, пропагандирующей идеологию терроризма в местах лишения свободы.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, доказана причастность к пропаганде террористической деятельности и оправданию терроризма лица, отбывавшего наказание в местах лишения свободы на территории Тверской области.
Установлено, что заключенный предпринимал попытки по формированию из числа осужденных экстремистской ячейки.
- Фигурант приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тверской области.
Приговор вступил в силу 10 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU