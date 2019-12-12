В Заволжский район Твери не будут ходить троллейбусы
С 12 по 14 декабря в районе пересечения Петербургского шоссе и улицы Комарова теплоснабжающая организация будет проводить ремонт участка тепловой сети.
На этот период, с 13:00 12 декабря до 17:00 14 декабря, движение транспорта по двум полосам Петербургского шоссе в направлении площади Конституции будет временно ограничено. Об этом сообщает администрация Твери.
Проехать можно будет по двум другим полосам – по одной в каждом направлении. Во избежание образования заторов автовладельцам советуют объезжать закрытый участок по улицам Веселова и 2-я Красина.
Точный объём и сроки выполнения работ будут определены только после вскрытия коммуникаций.
В связи с техническими ограничениями троллейбусы №3 и №4 не будут ходить на "Центросвар". Их маршрут будет завершен на развороте у остановках "1-я городская больница" и "Бульвар Профсоюзов".
ИСТОЧНИК KP.RU