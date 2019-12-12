2019-12-12T12:32:37+03:00
Общество

В Заволжский район Твери не будут ходить троллейбусы

В связи с ремонтом теплосети по Петербургскому шоссе будет временно ограничено движение транспорта
Ольга ТРОФИМОВА
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Точный объём и сроки выполнения работ будут определены только после вскрытия коммуникаций.Точный объём и сроки выполнения работ будут определены только после вскрытия коммуникаций.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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С 12 по 14 декабря в районе пересечения Петербургского шоссе и улицы Комарова теплоснабжающая организация будет проводить ремонт участка тепловой сети.

На этот период, с 13:00 12 декабря до 17:00 14 декабря, движение транспорта по двум полосам Петербургского шоссе в направлении площади Конституции будет временно ограничено. Об этом сообщает администрация Твери.

Проехать можно будет по двум другим полосам – по одной в каждом направлении. Во избежание образования заторов автовладельцам советуют объезжать закрытый участок по улицам Веселова и 2-я Красина.

Точный объём и сроки выполнения работ будут определены только после вскрытия коммуникаций.

В связи с техническими ограничениями троллейбусы №3 и №4 не будут ходить на "Центросвар". Их маршрут будет завершен на развороте у остановках "1-я городская больница" и "Бульвар Профсоюзов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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