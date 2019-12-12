В Тверской области предприниматель заплатит штраф за продажу немаркированной одежды
Прокуратура Западнодвинского района провела проверку магазинов, расположенных на территории района, и выявила, что в торговой точке "Эконом" женская одежда, швейные и трикотажные изделия продаются без маркировки.
На изделиях не указана обязательная информация: наименование продукции, страна и юридический адрес изготовителя, единый знак обращения на рынке, дата изготовления. Также, на указанную продукцию не были представлены сертификаты соответствия.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении должностного лица ООО возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо оштрафовано на 1000 рублей.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU