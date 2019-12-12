2019-12-12T10:51:16+03:00
Общество

В Тверской области предприниматель заплатит штраф за продажу немаркированной одежды

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприниматель оштрафован на 1000 рублейПредприниматель оштрафован на 1000 рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Западнодвинского района провела проверку магазинов, расположенных на территории района, и выявила, что в торговой точке "Эконом" женская одежда, швейные и трикотажные изделия продаются без маркировки.

На изделиях не указана обязательная информация: наименование продукции, страна и юридический адрес изготовителя, единый знак обращения на рынке, дата изготовления. Также, на указанную продукцию не были представлены сертификаты соответствия.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении должностного лица ООО возбуждено дело об административном правонарушении, виновное лицо оштрафовано на 1000 рублей.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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