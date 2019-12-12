В Твери власти хотят эвакуировать брошенный спорткар

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-12T09:41:26+03:00

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Власти Твери намерены эвакуировать с улицы города брошенный спорткар "Maserati Quatroporte" красного цвета. Постановление принято в соответствии с решением Комиссии по эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города Твери.

Спортивная иномарка, а точнее то, что от нее осталось, находится на улице Шишкова и будет принудительно эвакуирована 17 декабря 2019 года.

В дальнейшем расходы на эвакуацию будут взысканы с собственника, если он не уберет автомобиль добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU