Пропавший в Твери подросток найден у гипермаркета
В Твери следователи установили местонахождение безвестно отсутствующего 14-летнего мальчика.
Напомним, несовершеннолетний пропал 7 декабря в Твери. Парень ушел из дома и не вернулся.
Следователи начали доследственную проверку по факту его исчезновения и выяснили, что ребенок и раньше уходил из дома, но поддерживал связь с мамой и приятелем.
Вечером, 11 декабря, сотрудниками правоохранительных органов местонахождение пропавшего было установлено у гипермаркета, расположенного в микрорайоне Южный города Твери.
- В ближайшее время следователем СКР будут выяснены все обстоятельства его исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU