Пропавший в Твери подросток найден у гипермаркета

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-12T09:24:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери следователи установили местонахождение безвестно отсутствующего 14-летнего мальчика.

Напомним, несовершеннолетний пропал 7 декабря в Твери. Парень ушел из дома и не вернулся.

Следователи начали доследственную проверку по факту его исчезновения и выяснили, что ребенок и раньше уходил из дома, но поддерживал связь с мамой и приятелем.

Вечером, 11 декабря, сотрудниками правоохранительных органов местонахождение пропавшего было установлено у гипермаркета, расположенного в микрорайоне Южный города Твери.

- В ближайшее время следователем СКР будут выяснены все обстоятельства его исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU