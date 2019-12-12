2019-12-12T09:24:17+03:00
Общество

Пропавший в Твери подросток найден у гипермаркета

Мальчик жив и здоров
Ольга ТРОФИМОВА
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Несовершеннолетний мальчик найден живымНесовершеннолетний мальчик найден живымФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Твери следователи установили местонахождение безвестно отсутствующего 14-летнего мальчика.

Напомним, несовершеннолетний пропал 7 декабря в Твери. Парень ушел из дома и не вернулся.

Следователи начали доследственную проверку по факту его исчезновения и выяснили, что ребенок и раньше уходил из дома, но поддерживал связь с мамой и приятелем.

Вечером, 11 декабря, сотрудниками правоохранительных органов местонахождение пропавшего было установлено у гипермаркета, расположенного в микрорайоне Южный города Твери.

- В ближайшее время следователем СКР будут выяснены все обстоятельства его исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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