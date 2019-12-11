Показ военной драмы «Ржев» завершился в Твери акцией «Свеча памяти»

11 Дек. 23:33 2019-12-11T23:39:51+03:00

В которой приняли участие все зрители

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11 декабря показ военной драмы «Ржев» завершился акцией «Свеча памяти».

После просмотра картины в кино-концертном зале «Панорамам» зрители смогли услышать мнение ветеранов Великой Отечественной войны о фильме и сами обменяться впечатлениями. А затем и почтить память погибших в кровопролитных сражениях под Ржевом.

Уже на выходе из ККЗ «Панорама» съемочную группу, представителей власти, духовенство и всех гостей гостей показа ждала выложенная из свечей алая надпись «Ржев». После объявленной минуты молчания волонтеры дополнили надпись зажженными свечами.

Напомним, фильм снят по мотивам произведения Вячеслава Кондратьева. Писатель сам был участником боев под Ржевом. Картиной уже заинтересовались за рубежом. Фильм закуплен для проката во многих странах мира - Америке, Англии, Франции, Италии, Корее, Японии, Норвегии, Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU