В Твери заработал Пункт приёма вещевой помощи от населения
В Твери заработал Пункт приёма вещевой помощи от населения. Волонтеры будут распределять собранные вещи между людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
- Принимаются чистые детские (0+), подростковые, взрослые женские и мужские вещи, верхняя одежда и обувь, аксессуары, постельное белье, игрушки, книги и канцтовары, посуда и бытовая техника, мебель и строительные материалы, - рассказывают организаторы.
В настоящее время вещи можно приносить по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,офис 302 (3 этаж, лифт).
График работы: суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00.
Контактные телефоны:
8-904-015-07-54 Ольга Белорукова,
8-900-110-75-99 Юлия Белозерова,
8-903-034-50-44 Ольга Шестопалова.
ИСТОЧНИК KP.RU