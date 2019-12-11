11 Дек. 23:07 2019-12-11T23:13:32+03:00

В Твери заработал Пункт приёма вещевой помощи от населения. Фото: из архива Ольги Белоруковой

Распределять её будут между нуждающимися людьми

Изменить размер текста: A A

В Твери заработал Пункт приёма вещевой помощи от населения. Волонтеры будут распределять собранные вещи между людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

- Принимаются чистые детские (0+), подростковые, взрослые женские и мужские вещи, верхняя одежда и обувь, аксессуары, постельное белье, игрушки, книги и канцтовары, посуда и бытовая техника, мебель и строительные материалы, - рассказывают организаторы.

В настоящее время вещи можно приносить по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, д. 7,офис 302 (3 этаж, лифт).

График работы: суббота, воскресенье с 11:00 до 16:00.

Контактные телефоны:

8-904-015-07-54 Ольга Белорукова,

8-900-110-75-99 Юлия Белозерова,

8-903-034-50-44 Ольга Шестопалова.

ИСТОЧНИК KP.RU