2019-12-11T22:52:16+03:00
Звезды

Режиссер военной драмы «Ржев» ответил на вопрос, почему в фильме нет женской роли

Показ картины прошел и в областном центре
Ирина ТАРАСОВА
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Почетными гостями показа стала съемочная группа фильма. Фото: ПТОПочетными гостями показа стала съемочная группа фильма. Фото: ПТО
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11 декабря в киноконцертном зале «Панорама» Твери прошел показ военной драмы «Ржев». Напомним, премьера картины символично прошла в Ржеве. На этот раз весь зрительный зал был полон – ветераны Великой Отечественной войны, представители городской и областной власти, духовенство, военнослужащие, журналисты, курсанты и волонтеры.

Почетными гостями показа стала съемочная группа фильма во главе с режиссером Игорем Копаловым и продюсером Инессы Юрченко.

- Меня часто спрашивают, почему в картине нет женской роли. Но все мы знаем, что в сердце каждого солдата была Родина – единственная женская роль, которая объединяла всех, - отметил Игорь Копалов. - В фильме представлена история одного дня. Этим мы хотели показать, что каждый день на фронте был нескончаемо сложным.

Во время титров зрители, не сговариваясь, встали и аплодисментами поблагодарили всю команду с проделанной работой.

- Вся съемочная группа для нас стала уже родными людьми, - поблагодарил творческую команду с отличной картиной губернатор Игорь Руденя. - Фильм «Ржев» обязательно надо смотреть и смотреть всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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