2019-12-11T22:21:16+03:00
Общество

Кардиологи мобильных бригад отправили в Тверь на обследование 115 "сердечников" из районов области

Их осмотрят специалисты областного клинического кардиодиспансера
Виктория ТУШКОВА
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Сердечно-сосудистые заболевания требуют крайне внимательного отношения.Сердечно-сосудистые заболевания требуют крайне внимательного отношения.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В сентябре и ноябре 2019 года врачи областного кардиодиспансера побывали в 10 районах области вместе с другими медиками мобильных бригад. Большинство пришедших на приём перенесли острый коронарный синдром (предынфарктное состояние) или страдают сердечной недостаточностью и нарушениями сердечного ритма.

Специалисты по болезням сердца осмотрели более 230 пациентов из Сандовского, Кувшиновского, Андреапольского, Бежецкого, Кесовогорского, Лесного, Оленинского, Жарковского, Сонковского и Спировского районов.

По информации регионального минздрава в этом году внедрена практика предварительного отбора особенно нуждающихся пациентов. При необходимости пациентов отправляют в тверской кардиодиспансер для углублённого обследования. За три месяца на такие дополнительные обследования или госпитализацию были направлены 115 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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