Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет во Ржев

СЕГОДНЯ 22:03 2019-12-11T22:03:08+03:00

Вертолет санавиации совершил срочный вылет во Ржев Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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11 декабря привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Ржевской ЦРБ.

В 14:05 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Ржевского района для оказания неотложной помощи и транспортировки больного.

После оказания необходимой помощи, спустя несколько часов, в 16:56 вечера, пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU