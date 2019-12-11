2019-12-11T21:53:08+03:00
Общество

В Тверской области ликвидировали последствия условного ДТП на трассе М-11

В регионе прошли крупномасштабные демонстрационные учения
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ликвидировали последствия условного ДТП Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области ликвидировали последствия условного ДТП Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Крупномасштабные демонстрационные учения стартовали 10 декабря, они проводятся в Северо-Западном, Южном и Центральном федеральных округах России. Тверская область выбрана площадкой для учения как регион, где проходят крупные федеральные трассы М-9 "Балтия", М-10 "Россия", скоростная автомобильная дорога М-11 "Нева".

Во второй день учений, 11 декабря, спасатели ликвидировали последствия условного ДТП на участке трассы М-11 "Нева" в Бологовском районе. К мероприятию были привлечены главы муниципальных образований и руководители учреждений здравоохранения.

В Тверской области ликвидировали последствия условного ДТП Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области ликвидировали последствия условного ДТП Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В учениях задействованы сотрудники МВД России, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Минтранса, Росавиации, Росавтодора, Росморречфлота, а также органы исполнительной власти субъектов РФ. Всего 2005 человек и 730 единиц техники, в том числе от МЧС России - 449 сотрудников, 120 единиц техники.

В ходе мероприятия ведомства на практике отработали механизмы взаимодействия, реагирования и ликвидации последствий нештатных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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