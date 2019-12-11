В Тверской области остановили неисправный автобус с поддельным техосмотром

СЕГОДНЯ 21:36 2019-12-11T21:36:38+03:00

Автобус езди на лысой резине по поддельной диагностической карте Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Автобус марки "Фольксваген" был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции 10 декабря на 108-м км автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец.

При проверке выяснилось, что автобус имеет диагностическую карту выданную в Алтайском крае 15 августа 2019 года. В этот же день транспортное средство было поставлено на учет в РЭО ГИБДД МУ МВД России "Рыбинское".

- Расстояние между пунктом технического осмотра и подразделением МРЭО около 3400 км. Это свидетельствует о фиктивном проведении технического осмотра вышеуказанного автобуса. Кроме того в момент остановки на автобусе были установлены абсолютно изношенные шины, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Проводится административное расследование.

Информация о нарушениях допущенных пунктом технического осмотра направлена в РСА и в подразделение Госавтоинспекции для принятия мер в рамках предусмотренных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU