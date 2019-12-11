В Твери подросток ушел из дома и пропал

СЕГОДНЯ 21:21 2019-12-11T21:21:43+03:00

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Сообщение о пропаже 14-летнего Костюкова Луки Никитича поступило в региональный Следственный комитет 11 декабря.

Следователями установлено, что подросток 7 декабря ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Опрошены родственники, знакомые и друзья пропавшего.

Как оказалось, несовершеннолетний уже неоднократно уходил из дома, затем сам возвращался. Через социальную сеть он общается со своей матерью и приятелем.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU