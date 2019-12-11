В микрорайоне "Южный" в Твери столкнулись три автомобиля
Пострадал один из водителей
ДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 11 декабря, на Октябрьском проспекте в Твери. На пересечении с поселком Чкалова столкнулись три автомобиля.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники УГИБДД России по Тверской области.
Известно, что в столкновении пострадал водитель невиновной машины. Ему оказали медпомощь и отпустили.
Все участники ДТП трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU