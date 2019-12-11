2019-12-11T19:19:25+03:00
Происшествия

В микрорайоне "Южный" в Твери столкнулись три автомобиля

Пострадал один из водителей
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на Октябрьском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 11 декабря, на Октябрьском проспекте в Твери. На пересечении с поселком Чкалова столкнулись три автомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники УГИБДД России по Тверской области.

Известно, что в столкновении пострадал водитель невиновной машины. Ему оказали медпомощь и отпустили.

Все участники ДТП трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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