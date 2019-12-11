2019-12-11T16:52:50+03:00
Общество

Редакция "КП"-Тверь" приняла участие в городской акции "Марафон добра"

Найти и положить подарок под ёлку может каждый горожанин
Ольга ТРОФИМОВА
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Подарок от "КП"- Тверь" ищите у ёлки на площади Ленина Фото: Алина ПЕТРОВАПодарок от "КП"- Тверь" ищите у ёлки на площади Ленина Фото: Алина ПЕТРОВА
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Редакция "КП-Тверь" приняла участие в "Марафоне добра". Ищите подарок от "Комсомолки" под главной ёлкой города на площади Ленина. Но не забудьте взамен оставить что-нибудь от себя для других горожан.

Напомним, акция "Марафон добра" проходит в Твери в преддверии начала работы "Рождественской ярмарки", которая начнет работу 14 декабря.

Положить подарок под ёлку может любой житель города. Список ёлок, участвующих в акции можно посмотреть на интерактивной карте.

Делитесь фотографиями находок в своих соцсетях под хештегом #МарафонДобра69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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