Сомнительные знакомые украли у жителя Тверской области деньги с банковского счета

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-11T16:38:02+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился 64-летний местный житель. Мужчина уточнил, что накануне распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми. В дальнейшем, с его сберегательного счета, через систему онлайн было переведено более 72 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Ими оказались двое жителей города Конаково в возрасте 33 и 38 лет. Злоумышленники рассказали, что узнали личные данные потерпевшего и перевели деньги пенсионера на чужой лицевой счет, а после их обналичили.

По статье "Кража" фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU