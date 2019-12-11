Сомнительные знакомые украли у жителя Тверской области деньги с банковского счета
В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился 64-летний местный житель. Мужчина уточнил, что накануне распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми. В дальнейшем, с его сберегательного счета, через систему онлайн было переведено более 72 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали в кратчайшие сроки. Ими оказались двое жителей города Конаково в возрасте 33 и 38 лет. Злоумышленники рассказали, что узнали личные данные потерпевшего и перевели деньги пенсионера на чужой лицевой счет, а после их обналичили.
По статье "Кража" фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU