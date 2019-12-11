2019-12-11T16:29:47+03:00
Происшествия

В Тверской области "черный лесоруб" нарубил елей на 386 тысяч рублей

Мужчин грозит семь лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области будут судить "черного лесоруба" Фото: архив "КП"В Тверской области будут судить "черного лесоруба" Фото: архив "КП"
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Прокурором Спировского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый вырубли в лесном массиве 34 дерева хвойных пород и при помощи трактора вывез их с места преступления. Ущерб государственному казенному учреждению Тверской области "Торжокское лесничество Тверской области" составил свыше 386 тыс. рублей.

Прокуратурой района уголовное дело вместе с исковым заявлением о возмещении ущерба направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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