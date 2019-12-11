В Тверской области "черный лесоруб" нарубил елей на 386 тысяч рублей
Прокурором Спировского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый вырубли в лесном массиве 34 дерева хвойных пород и при помощи трактора вывез их с места преступления. Ущерб государственному казенному учреждению Тверской области "Торжокское лесничество Тверской области" составил свыше 386 тыс. рублей.
Прокуратурой района уголовное дело вместе с исковым заявлением о возмещении ущерба направлено в суд для рассмотрения по существу.
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