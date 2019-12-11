2019-12-11T16:19:48+03:00
Происшествия

Двое грабителей в медицинских масках ворвались в магазин в Тверской области

Через час после ограбления злоумышленников задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин ограбили продуктовый магазинДвое мужчин ограбили продуктовый магазинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратилась сотрудница продуктового магазина, расположенного в городе Удомля. Женщина рассказала, что вечером в магазин ворвались двое мужчин в медицинских масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали деньги. Похитив всю выручку, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила более 20 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленники были установлены и задержаны в течение часа, после чего доставлены в отдел полиции. Подозреваемыми в совершении разбойного нападения оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 27 лет, которые приехали из Ростовской области на заработки и проживали в арендованной ими квартире в городе Удомле. У злоумышленников изъяли похищенные денежные средства и орудие преступления.

За разбой фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчины задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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