Пожилая пара погибла во время пожара в Тверской области
Пожар случился утром, 11 декабря, в деревне Новинки Кашинского городского округа Тверской области. Загорелся одноэтажный деревянный дом. О случившемся в МЧС сообщил местный житель.
В результате ЧП погибли 62-летний мужчина и 59-летняя женщина, их тела обнаружили спасатели МЧС.
По факту гибели людей Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Установлено, что погибшие находились в доме одни.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU