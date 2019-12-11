Пожилая пара погибла во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:37 2019-12-11T15:37:20+03:00

На пожаре погибла пожилая пара Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Пожар случился утром, 11 декабря, в деревне Новинки Кашинского городского округа Тверской области. Загорелся одноэтажный деревянный дом. О случившемся в МЧС сообщил местный житель.

В результате ЧП погибли 62-летний мужчина и 59-летняя женщина, их тела обнаружили спасатели МЧС.

По факту гибели людей Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Установлено, что погибшие находились в доме одни.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинские экспертизы по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU