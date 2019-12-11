В центре Твери столкнулись две легковушки и ПАЗ
Один человек пострадал
В центре Твери столкнулись две легковушки и ПАЗФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 11 декабря, на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка, в Твери.
61-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Гетц", столкнулся с "Киа Соренто" с последующим наездом на стоящий ПАЗ, который ехал по маршруту №7.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что все водители трезвые.
В ДТП пострадал водитель "Хендай. Ему оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU