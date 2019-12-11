СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-11T15:27:58+03:00

В центре Твери столкнулись две легковушки и ПАЗ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 11 декабря, на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка, в Твери.

61-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Гетц", столкнулся с "Киа Соренто" с последующим наездом на стоящий ПАЗ, который ехал по маршруту №7.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что все водители трезвые.

В ДТП пострадал водитель "Хендай. Ему оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU