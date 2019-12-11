В Твери легковушка столкнулась с маршруткой, есть пострадавший
ДТП произошло у Южного моста
Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 11 декабря, у Южного моста со стороны микрорайона "Южный", в Твери. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
При подъеме на мост легковой автомобили "догнал" маршрутное такси, следующее по маршруту №228.
В результате аварии пострадал 32-летний мужчина - пассажир виновной в ДТП легковушки. Угрозы его жизни нет. Водители обоих транспортных средств трезвые.
Обстоятельства выясняются.
Легковушка столкнулась с маршруткой в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU