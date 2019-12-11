В Тверской области мужчину убило током в трансформаторной будке

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-11T12:27:35+03:00

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37-летний мужчина погиб 10 декабря на одном из предприятий в городе Нелидово. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

Мужчина проник в трансформаторную будку, расположенную на территории предприятия, где его ударило током. Пострадавший скончался.

По данному факту Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального СКР проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Следователи выясняют, являлся ли погибший работником предприятия, опрашивают сотрудников, проводится судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU