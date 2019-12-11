Пресс-конференция губернатора Тверской области: Морозовские казармы станут центром притяжения бизнеса и туристов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-11T12:49:08+03:00

Комплекс зданий Морозовского городка находится в плачевном состоянии, требует ремонта и вложений, но в первую очередь - расселения. Фото: Ирина ТАРАСОВА

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На пресс-конференции губернатора Игоря Рудени по итогам 2019 года, 11 декабря, был поднят вопрос о дальнейшей судьбе Морозовских казарм. Комплекс зданий находится в плачевном состоянии, требует ремонта и вложений, но в первую очередь - расселения.

- Было принято решение о переселении граждан в новые благоустроенные квартиры. Мы сейчас обсуждаем с инвесторами, кто бы хотел поучаствовать в этом проекте, - рассказал губернатор. - Область выделяет деньги на реализацию проекта вместе с муниципалитетом. Новое жилье не должно быть меньше по метражу, чем люди занимали на предыдущем месте жительства. Кроме того, мы достигли соглашения с корпорацией с ВЭБ.РФ, по созданию бизнес-центра на базе классической архитектуры, которой отличаются Морозовские казармы.

В дальнейшем территория Морозовского городка должна стать местом активной городской среды с современной инфраструктурой, привлекательной для жителей и туристов.

- В 2020 году эта программа начинается и, надеемся, что за несколько лет вопрос сможем решить, - отметил Игорь Руденя.

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU