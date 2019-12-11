2019-12-11T11:28:12+03:00
Общество

Губернатор Тверской области Игорь Руденя об отношении к Деду Морозу: Уважительное, но на дистанции

Глава региона на итоговой пресс-конференции рассказал журналистам, как относился в детстве к главному снежному волшебнику
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Игорь Руденя на пресс-конференции. Фото: правительство Тверской областиИгорь Руденя на пресс-конференции. Фото: правительство Тверской области
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Сегодня, 11 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя дает большую пресс-конференцию по итогам года. Скоро Новый год и, конечно, журналисты не могли не спросить — просят ли дети губернатора подарки у Деда Мороза (у главы региона несовершеннолетних детей трое: дочь и два сына — Ред.)

Игорь Руденя ответил, что дети, конечно, просят, но они четко понимают — как этот механизм работает, но делают вид, что верят в Дед Мороза. Обычно письма снежному волшебнику пишет младшая дочка, а потом вместе со старшим сыном корректирует свои пожелания.

Что касается того, верил ли он сам в Деда Мороза и писал ли ему письма в детстве, Игорь Руденя ответил:

- Конечно, лучше спросить у родителей, но чтоб писал письма не припоминаю. Отношение к Деду Морозу было уважительным, но на дистанции.

Посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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