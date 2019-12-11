2019-12-11T11:16:05+03:00
Политика

Губернатор Тверской области Игорь Руденя: Хочу, чтоб мои сыновья отслужили в армии

Глава региона на итоговой пресс-конференции рассказал,что считает, что долг Родине, служа срочную службу, отдать нужно
Алина ПЕТРОВА
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Игорь Руденя на пресс-конференции.Игорь Руденя на пресс-конференции.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Сегодня, 11 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя дает большую пресс-конференцию по итогам года. Школьник-юнкор по видеотрансляции спросил: служил ли губернатор в армии, и надо ли служить?

Губернатор ответил: да, служил с 1986 по 1988 годы в Обнинске. Вспомнил, что самым трудным был период адаптации — первые несколько недель. Ранние подъемы в шесть утра и зарядки — тоже непросто. Но потом привык. И приобрел в армии много хороших привычек и навыков, которые потом пригодились на гражданке.

Он уверен, в армии надо служить.

- Хочу, чтоб мои сыновья отслужили в армии, - заверил Игорь Руденя. (У главы региона двое несовершеннолетних сыновей —Ред.)

Что касается тех, кто в армии служить не хочет, то по мысли губернатора эти люди так самоутверждаются. Но отдать долг Родине должен каждый.

Видеотрансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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