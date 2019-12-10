"Марафон добра": под ёлками в Твери спрятаны подарки, которые можно найти по интерактивной карте

СЕГОДНЯ 21:08 2019-12-10T21:10:27+03:00

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В Твери стартует предновогодняя акция «Марафон добра». О ней рассказала сегодня администрация Твери. Суть акции в обмене подарками и новогодним настроением.

Под главными городскими ёлками спрятаны сюрпризы. Их можно забрать. Но взамен необходимо оставить подарок от себя следующему участнику акции.

Ёлки, под которыми скрываются сюрпризы, отмечены на интерактивной карте. По условиям акции забрав презент необходимо сфотографировать свой ответный подарок, а потом отправить это фото в официальные группы администрации Твери в соцсетях, например, во "VK", "FB", "ОК" или "Инстаграм".

А если вы хотите, чтобы об акции узнали многие, то делитесь фото своих подарков и найденных сюрпризов, снабдив их хештэгом #марафондобра69. Акция продлится до 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU