2019-12-10T20:16:00+03:00
Общество

Более девятисот алиментщиков лишили водительских прав в этом году в Тверской области

Права им не вернут пока они не погасят свои долги
Виктория ТУШКОВА
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Лишать прав за долги могут судебные приставы.Лишать прав за долги могут судебные приставы.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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По статистике регионального управления Федеральной службы судебных приставов, за 11 месяцев 2019 года водительских прав из-за непогашенных долгов лишился 1061 человек. Из них более 900 - алиментщики.

Будучи лишёнными права управления автомобилем некоторые спешат поскорее рассчитаться с неоплаченными штрафами, задолженностями по алиментам и другими долговыми обязательствами. В этом году таким образом было погашено долгов на более чем на 27 миллионов рублей. Алиментов из них - около 24 миллионов.

Напомним, изменения в законодательстве, предписывающие лишать водительских прав за долги, вступили в силу с 15 января 2016 года. Автолюбителю могут запретить садиться за руль в случае, если его долги по алиментам, штрафам, кредитам или плате за коммунальные услуги превышают 10 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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