Жители Тверской области смогут посмотреть пресс-конференцию губернатора в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-10T19:28:50+03:00

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Пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года состоится 11 декабря. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

Встреча журналистов и губернатора будет транслироваться в режиме онлайн. Посмотреть ее можно:

- на интернет-ресурсах "КП"-Тверь": сайте и наших страничках в соцсетях (FB, VK, OK);

- на ТВ: "Россия-24 Тверь" и "Тверской проспект – Регион", а также на сайтах этих телеканалов;

- на сайтах районных газет;

- на сайте правительства Тверской области и в аккаунтах правительства в соцсетях.

Пресс-конференция начнётся в 9:30 утра и продлится два часа.

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU