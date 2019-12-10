Жители Тверской области смогут посмотреть пресс-конференцию губернатора в режиме онлайн
Пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года состоится 11 декабря. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.
Встреча журналистов и губернатора будет транслироваться в режиме онлайн. Посмотреть ее можно:
- на интернет-ресурсах "КП"-Тверь": сайте и наших страничках в соцсетях (FB, VK, OK);
- на ТВ: "Россия-24 Тверь" и "Тверской проспект – Регион", а также на сайтах этих телеканалов;
- на сайтах районных газет;
- на сайте правительства Тверской области и в аккаунтах правительства в соцсетях.
Пресс-конференция начнётся в 9:30 утра и продлится два часа.
Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU