В Твери демонтируют 16 незаконных гаражей
10 декабря в Пролетарском районе Твери по решению комиссии по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов производится снос пяти гаражей, расположенных на улицах 8-я Красной Слободы и 6-я Красной Слободы.
Ранее собственникам было предложено добровольно убрать нестационарные конструкции, но владельцы не предприняли должных мер, поэтому гаражи сносят в принудительном порядке.
Демонтированные объекты в течение года будут находиться на ответственном хранении. Собственники могут их вернуть после того, как возместят расходы на демонтаж и хранение.
По информации администрации Твери, всего до конца года в Пролетарском районе демонтируют 16 гаражей.
ИСТОЧНИК KP.RU