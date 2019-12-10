В Твери демонтируют 16 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-10T16:06:41+03:00

До конца города в Пролетарском районе демонтируют 16 гаражей Фото: пресс-служба администрации Твери

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10 декабря в Пролетарском районе Твери по решению комиссии по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов производится снос пяти гаражей, расположенных на улицах 8-я Красной Слободы и 6-я Красной Слободы.

Ранее собственникам было предложено добровольно убрать нестационарные конструкции, но владельцы не предприняли должных мер, поэтому гаражи сносят в принудительном порядке.

Демонтированные объекты в течение года будут находиться на ответственном хранении. Собственники могут их вернуть после того, как возместят расходы на демонтаж и хранение.

По информации администрации Твери, всего до конца года в Пролетарском районе демонтируют 16 гаражей.

ИСТОЧНИК KP.RU