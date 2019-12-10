С начала года вертолеты санавиации Тверской области совершили 204 вылета в районы

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-10T15:55:12+03:00

Вертолетом санавиации с начала года эвакуировано 240 пациентов Фото: областной минздрав

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За 11 месяцев 2019 года вертолеты санитарной авиации совершили 204 вылета в районы, неотложная помощь и эвакуация потребовались 240 пациентам, в их числе 24 ребенка.

По данным областного минздрава, наибольшее количество вылетов пришлось на июль-сентябрь. За три месяца экипажи вертолетов санавиации совершили 107 вылетов. В ноябре - 19.

Чаще всего помощь требуется пациентам с ишемической болезнью сердца, в том числе с инфарктом.

Задача развивать санитарную авиацию в Тверской области поставлена губернатором Игорем Руденей. Это сделано для того, чтобы жители отдаленных районов региона могли получить качественную, высокотехнологичную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU