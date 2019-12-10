2019-12-10T15:29:22+03:00
Общество

В Тверской области проходят масштабные учения на объектах транспортной инфраструктуры

В них задействовано более 2000 человек и 730 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области проходят масштабные учения по предотвращению ЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области проходят масштабные учения по предотвращению ЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 декабря, проходит I этап командно-штабного учения "Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС".

По информации пресс-службы регионального правительства, в нем принимают участие сотрудники МВД России, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Минтранса, Росавиации, Росавтодора, Росморречфлота, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.

В Тверской области к I этапу привлечено 2005 человек, 730 единиц техники, в том числе от МЧС России - 449 сотрудников, 120 единиц техники.

Тверская область выбрана площадкой для учения как регион, где проходят крупные федеральные трассы - М-9 "Балтия", М-10 "Россия", скоростная автомобильная дорога М-11 "Нева".

По мнению губернатора Игоря Рудени, обеспечение комплексной безопасности на автодорогах, проходящих по территории Тверской области, является одной из ключевых задач.

Учения продлятся два дня - 10 и 11 декабря. Входе мероприятия органы управления сил территориальной подсистемы РСЧС Верхневолжья на практике отработают механизмы взаимодействия, реагирования и ликвидации последствий нештатных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года вертолеты санавиации Тверской области совершили 204 вылета в районы
В Твери эвакуируют ДК "Химволокно"
Жители Твери и Калининского района временно останутся без света
В Тверской области осудили алиментщицу
В Тверской области количество заболевших ОРВИ увеличилось до восьми тысяч человек
По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области возбуждено уголовное дело
В Тверской области на Новый год срубили более трёх тысяч ёлок
Жители нескольких деревень в Тверской области пожаловались на плохие дороги
В Тверской области спортивный клуб работал с нарушениями
Житель Тверской области нашел, чем поживиться на даче москвича
Тверь готовится к встрече Деда Мороза
«Тверь Водоканал» завершает капитальный ремонт аварийного участка коллектора на улице Королева
Пропавший в Тверской области подросток найден живым
Молодой мужчина пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области пропал 14-летний подросток
В рамках проекта "Осторожно: поэзия!" поэтов Твери приглашают почитать свои стихи
«Свято-княжеский фестиваль искусств» в Твери будет посвящен знаменитому композитору Александру Александрову
«Святочные рассказы» и рождественские стихи прозвучат в Тверской картинной галерее
Жительница Твери восхитилась работой врачей детской городской больницы №2
Тверское "Динамо" на домашнем льду обыграло ангарский "Ермак"
Более двух тысяч жителей Тверской области перевели в этом году пенсионные накопления в негосударственные фонды