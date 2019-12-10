В Тверской области проходят масштабные учения на объектах транспортной инфраструктуры
Сегодня, 10 декабря, проходит I этап командно-штабного учения "Приведение органов управления и сил РСЧС в готовность к реагированию на ЧС".
По информации пресс-службы регионального правительства, в нем принимают участие сотрудники МВД России, Минздрава, ФМБА, Росгидромета, Минтранса, Росавиации, Росавтодора, Росморречфлота, а также органы исполнительной власти субъектов РФ.
В Тверской области к I этапу привлечено 2005 человек, 730 единиц техники, в том числе от МЧС России - 449 сотрудников, 120 единиц техники.
Тверская область выбрана площадкой для учения как регион, где проходят крупные федеральные трассы - М-9 "Балтия", М-10 "Россия", скоростная автомобильная дорога М-11 "Нева".
По мнению губернатора Игоря Рудени, обеспечение комплексной безопасности на автодорогах, проходящих по территории Тверской области, является одной из ключевых задач.
Учения продлятся два дня - 10 и 11 декабря. Входе мероприятия органы управления сил территориальной подсистемы РСЧС Верхневолжья на практике отработают механизмы взаимодействия, реагирования и ликвидации последствий нештатных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры.
ИСТОЧНИК KP.RU