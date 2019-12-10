Жители Твери и Калининского района временно останутся без света

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-10T15:16:05+03:00

Плановые отключения на сетях затронут Тверь и Калининский район Фото: архив "КП"

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В течение недели в Твери и Калининском районе Тверской области пройдут плановые отключения электроэнергии.

Так, 11 декабря, обесточат часть домов в Заволжском районе:

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Оборонная, д. 6; С. Петербургское ш., д. 32 к. 1, д. 34, д. 36, д. 38 к. 1.

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Коноплянниковой, д. 98-120а, д. 83, д. 91; ул. Волынская, д. 74-112, д. 71-97, д. 11; пер. Волынский, д. 118, д. 118а, д. 90а, д. 90б; наб. Тверцы, д. 33-43; ул. Нахимова, д. 83-89; пер. Съеженский, д. 2-4, д. 5; ул. Красина, д. 48, д. 50.

12 декабря свет отключат по адресам:

С 13:30 до 15:00 по адресу: ул. С. Степанова, д. 16, д. 18, д. 20.

С 9:30 до 12:30 по адресу: ул. Хромова, д. 17.

В Пролетарском районе

11 декабря, с 9:30 до 11:00 электричество отключат по адресам: ул 1-я Трусова, д. 1; ул. 1-я Суворова, д. 9 к. 1.

С 9:00 до 14:00 по адресам: ул. Полевая, д. 1-91, д. 2-86; ул. Давыдовская, д. 1-9; ул. Георгиевская, д. 1-11а.

12 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул Л. Чайкиной, д. 25; ул. Бобкова, д. 13.

С 9:30 до 17:00 по адресам: ул. 4-я Кр.Слободы, д. 9, д. 9а, д. 4а; ул 6-я Кр. Слободы, д. 62.

13 декабря, с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 1-я Краснознаменная, д. 1-17, д. 2-14; ул. 2-я Краснознаменная, д. 1-13; ул. М. Конева, д. 63а, д. 65а; ул. 2-я Беговая, д. 6-22, д. 7-21; ул. Воровского, д. 1-19, д. 2-20.

В Калининском районе отключения запланированы 13 декабря, с 9:30 до 13:00 в деревне Батино.

ИСТОЧНИК KP.RU