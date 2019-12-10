В Тверской области осудили алиментщицу

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-10T14:24:57+03:00

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Перед судом предстала жительница Фировского района, обвиняемая в совершении преступления по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В ходе судебного следствия установлено, что виновная и ранее уклонялась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. При повторном нарушении у нее образовалась задолженность по выплатам превышающая 42 тыс. рублей.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на пять месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU