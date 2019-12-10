2019-12-10T14:20:07+03:00
Общество

В Тверской области количество заболевших ОРВИ увеличилось до восьми тысяч человек

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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Привиться от гриппа еще не поздноПривиться от гриппа еще не поздноФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 49 календарной неделе в регионе более 8000 человек болеют ОРВИ. Это почти на тысячу человек больше, чем неделей ранее, но ниже недельного расчетного эпидемического порога.

- Преимущественно среди заболевших циркулируют возбудители негриппозной этиологии,- уточняют в ведомстве.

Жителям региона напоминают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа. Всего, по данным на декабрь, в Верхневолжье привито более 510 тыс. человек, в том числе 113 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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