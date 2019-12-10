В Тверской области количество заболевших ОРВИ увеличилось до восьми тысяч человек
В области продолжается эпидемиологический мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 49 календарной неделе в регионе более 8000 человек болеют ОРВИ. Это почти на тысячу человек больше, чем неделей ранее, но ниже недельного расчетного эпидемического порога.
- Преимущественно среди заболевших циркулируют возбудители негриппозной этиологии,- уточняют в ведомстве.
Жителям региона напоминают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа. Всего, по данным на декабрь, в Верхневолжье привито более 510 тыс. человек, в том числе 113 тыс. детей.
ИСТОЧНИК KP.RU