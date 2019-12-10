2019-12-10T14:13:18+03:00
Происшествия

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области возбуждено уголовное дело

Авария произошла 0 ноября на автодороге Углич - Сергиев Посад
Ольга ТРОФИМОВА
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Пассажирский автобус выпустили на линию в неисправном состоянии Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиПассажирский автобус выпустили на линию в неисправном состоянии Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении специалиста по безопасности дорожного движения ООО "Экспресс Кар", подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 30 ноября текущего года в поселке Искры Октября Ярославской области 38-летняя женщина, являющаяся контролером технического состояния автотранспортных средств ООО "Экспресс Кар", допустила на маршрут автобус с неисправными ремнями безопасности на пассажирских сидениях.

Автобус осуществлял перевозку людей по маршруту "Рыбинск-Москва". В Калязинском районе Тверской области на 109 километре автодороги "УгличСергиев Посад" он съехал в кювет. В результате ДТП травмы получили два пассажира.

- По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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