В Тверской области на Новый год срубили более трёх тысяч ёлок

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-10T13:35:33+03:00

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В преддверии Нового года Управление Россельхознадзора по Тверской области начало выдачу фитосанитарных документов на рождественские деревья.

Лесные красавицы из Тверской области в количестве более 3000 штук отправились в южные регионы нашей страны, а также в Московскую область. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области и дает рекомендации по выбору новогоднего дерева.

- Качество елки зависит от места, где она куплена. Лучше делать это на специализированных елочных базарах, - предостерегают в ведомстве. - У продавца обязательно должны быть фитосанитарные документы, накладные на товар (в них, кстати, вы можете увидеть, откуда елки привезены) и чеки, которые он при необходимости может выдать покупателю.

По чеку товар можно будет вернуть или обменять, если он окажется ненадлежащего качества.

Кстати, в Твери продавать живые ёлки начнут с 20 декабря. В городе определено 13 мест продажи деревьев.

Как выбрать хорошую ёлку

1. Внимательно осмотрите дерево. Хорошее деревце – прежде всего здоровое, свежесрубленное, без каких-либо признаков обморожения. Край сруба должен быть чистым, без черных окаймлений.

2. Возьмите дерево посередине ствола и слегка стукните его о землю. Если елка уже старая или обморожена, то хвоя осыплется на землю, а на свежем деревце такого не произойдет. Если иголки эластичные, ароматные и маслянистые, то дерево высокого качества и было срублено недавно. У давно срубленного дерева хвоя будет ломкой и блеклой по цвету.

3. В помещении дайте ёлке немного адаптироваться. Подержите деревце на свежем воздухе (например, на балконе) или в подъезде в течение нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU