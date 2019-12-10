Жители нескольких деревень в Тверской области пожаловались на плохие дороги
В прокуратуру Пеновского района Тверской области обратились жители деревень Битухи и Полово Рунского сельского поселения.
Надзорным органом в ходе проведения проверки по жалобе жителей выявлено, что грунтовая автомобильная дорога "Полово-Руно" имеет участки с нарушенным слоем дорожного полотна глубиной от 20 см до 1 метра, в образовавшихся ямах скапливается вода, что делает дорогу непроезжей.
Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием возложить на администрацию выполнение работ по восстановлению грунтовой дороги, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
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