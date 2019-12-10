2019-12-10T12:57:59+03:00
Общество

В Тверской области спортивный клуб работал с нарушениями

Недочеты выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Руководство спортклуба в Тверской области оштрафовали за нарушенияРуководство спортклуба в Тверской области оштрафовали за нарушенияФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Торопецкого района провела проверку соблюдения требований законодательства при использовании спортивного оборудования и инвентаря в муниципальном бюджетном учреждении Торопецкого района "Спортивный клуб "Торопчанин".

В ходе проверки выяснилось, что в раздевалках для спортсменов и посетителей отсутствуют шкафчики и скамьи, не предусмотрены умывальники для мытья рук, отсутствует помещение для хранения спортивного инвентаря, недоступна централизованная горячая вода, допускается прием на работу лиц, не прошедших профессиональную подготовку и аттестацию.

В адрес директора спортивной школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Руководитель учреждения оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года вертолеты санавиации Тверской области совершили 204 вылета в районы
В Твери эвакуируют ДК "Химволокно"
В Тверской области проходят масштабные учения на объектах транспортной инфраструктуры
Жители Твери и Калининского района временно останутся без света
В Тверской области осудили алиментщицу
В Тверской области количество заболевших ОРВИ увеличилось до восьми тысяч человек
По факту ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области возбуждено уголовное дело
В Тверской области на Новый год срубили более трёх тысяч ёлок
Жители нескольких деревень в Тверской области пожаловались на плохие дороги
Житель Тверской области нашел, чем поживиться на даче москвича
Тверь готовится к встрече Деда Мороза
«Тверь Водоканал» завершает капитальный ремонт аварийного участка коллектора на улице Королева
Пропавший в Тверской области подросток найден живым
Молодой мужчина пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области пропал 14-летний подросток
В рамках проекта "Осторожно: поэзия!" поэтов Твери приглашают почитать свои стихи
«Свято-княжеский фестиваль искусств» в Твери будет посвящен знаменитому композитору Александру Александрову
«Святочные рассказы» и рождественские стихи прозвучат в Тверской картинной галерее
Жительница Твери восхитилась работой врачей детской городской больницы №2
Тверское "Динамо" на домашнем льду обыграло ангарский "Ермак"
Более двух тысяч жителей Тверской области перевели в этом году пенсионные накопления в негосударственные фонды