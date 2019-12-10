В Тверской области спортивный клуб работал с нарушениями

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-10T12:57:59+03:00

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Прокуратура Торопецкого района провела проверку соблюдения требований законодательства при использовании спортивного оборудования и инвентаря в муниципальном бюджетном учреждении Торопецкого района "Спортивный клуб "Торопчанин".

В ходе проверки выяснилось, что в раздевалках для спортсменов и посетителей отсутствуют шкафчики и скамьи, не предусмотрены умывальники для мытья рук, отсутствует помещение для хранения спортивного инвентаря, недоступна централизованная горячая вода, допускается прием на работу лиц, не прошедших профессиональную подготовку и аттестацию.

В адрес директора спортивной школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Руководитель учреждения оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU