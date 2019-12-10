В Тверской области спортивный клуб работал с нарушениями
Прокуратура Торопецкого района провела проверку соблюдения требований законодательства при использовании спортивного оборудования и инвентаря в муниципальном бюджетном учреждении Торопецкого района "Спортивный клуб "Торопчанин".
В ходе проверки выяснилось, что в раздевалках для спортсменов и посетителей отсутствуют шкафчики и скамьи, не предусмотрены умывальники для мытья рук, отсутствует помещение для хранения спортивного инвентаря, недоступна централизованная горячая вода, допускается прием на работу лиц, не прошедших профессиональную подготовку и аттестацию.
В адрес директора спортивной школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Руководитель учреждения оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU