2019-12-10T12:30:18+03:00
Происшествия

Житель Тверской области нашел, чем поживиться на даче москвича

Ущерб составил 125 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области обокрал дачу москвича Фото: архив "КП"Житель Тверской области обокрал дачу москвича Фото: архив "КП"
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 45-летний житель города Москвы. Мужчина сообщил, что в его дачный дом проник неизвестный и похитил бытовую технику и электроинструменты. Ущерб составил более 125 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение и личность подозреваемого были установлены. Им оказался 59-летний неработающий, ранее судимый житель Конаковского района.

Фигурант задержан, в содеянном сознался. Похищенное имущество изъято.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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