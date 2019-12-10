Житель Тверской области нашел, чем поживиться на даче москвича

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-10T12:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району обратился 45-летний житель города Москвы. Мужчина сообщил, что в его дачный дом проник неизвестный и похитил бытовую технику и электроинструменты. Ущерб составил более 125 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение и личность подозреваемого были установлены. Им оказался 59-летний неработающий, ранее судимый житель Конаковского района.

Фигурант задержан, в содеянном сознался. Похищенное имущество изъято.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU