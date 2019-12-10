Тверь готовится к встрече Деда Мороза
Тверь продолжает готовится к Новому году, до наступления которого осталось 22 дня. В понедельник, 9 декабря в администрации Твери прошло совещание по вопросам проведения праздничных мероприятий.
Впереди жителей и гостей города ждет много интересного.
14 декабря на улице Трехсвятской откроется традиционная Рождественская ярмарка, где можно будет купить угощения и сувениры.
21 декабря Тверь будет встречать главного новогоднего волшебника. Ровно в полдень Дед Мороз приедет в Городской сад.
С 22 декабря по 6 января в городских учреждениях культуры пройдут новогодние представления и спектакли.
В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, распахнет свои двери Городской сад. Все желающие смогут принять участие в праздничной программе "Видео-дискотека в Новогоднюю ночь".
ИСТОЧНИК KP.RU