«Тверь Водоканал» завершает капитальный ремонт аварийного участка коллектора на улице Королева

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-10T11:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На месте старой железобетонной трубы будет уложена пластиковая, гораздо более устойчивая к агрессивному воздействию сточных вод. Кроме того, будут отремонтированы два колодца.

Коллектор, который проходит по улице Королева, был построен в 1969 году и имеет довольно высокую степень износа. Поэтому в последние годы «Тверь Водоканал» ведет планомерную работу по его поэтапной перекладке. Для этого используются спирально-витые трубы, которые вкручиваются одна в другую. Впервые эта технология была освоена в 2015 году и с тех пор успешно применяется предприятием при замене сетей большого диаметра.

Для вывода участка коллектора в ремонт смонтирована временная система перекачки стоков. Абоненты обеспечены услугой водоотведения в полном объеме. Проведение ремонтных работ необходимо для повышения надежности услуги для значительной части жителей города, а также обеспечения экологической безопасности микрорайона «Южный».

«Дополнительной сложностью в работе стало то, что в санитарной зоне прохождения коллектора оказалось почти 20 незаконно установленных гаражей. К счастью, собственники согласились с нарушениями, и несанкционированные постройки были демонтированы собственными силами или с помощью водоканала», - говорит заместитель главного инженера по эксплуатации ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена. После завершения ремонта на зеленой зоне, по которой проходит коллектор, будет проведена планировка и благоустройство в зимнем варианте.

ИСТОЧНИК KP.RU