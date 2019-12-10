Пропавший в Тверской области подросток найден живым

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-10T10:54:18+03:00

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Местонахождение пропавшего подростка было установлено 10 декабря. Мальчик находился в одном из кафе в Твери, его узнали граждане по фотографии, размещенной в социальных сетях, и сообщили в правоохранительные органы.

- В ходе проведения медицинского освидетельствования у молодого человека телесных повреждений не обнаружено, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, молодой человек пропал 5 декабря. Он ушел из дома в Вышнем Волочке. Его искали следователи, полиция.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU