2019-12-10T10:43:14+03:00
Происшествия

Молодой мужчина пострадал в ДТП в Тверской области

Во Ржеве его сбила машина
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сбили мужчинуВ Тверской области сбили мужчинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 9 декабря, на Осташковском шоссе в районе д. 1, во Ржеве.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 52-летний водитель автомобиля марки "Вольво-850", ехал в направлении п. Селижарово, в условиях темного времени суток сбил 36-летнего мужчину. Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения и шел посередине полосы движения автомобиля.

В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения и на "скорой" был доставлен в ЦРБ-1 г. Ржева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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