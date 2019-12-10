2019-12-10T09:23:46+03:00
Происшествия

В Тверской области пропал 14-летний подросток

Парень ушел из дома и не вернулся
Ольга ТРОФИМОВА
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Подросток ушел из дома 5 декабря Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиПодросток ушел из дома 5 декабря Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Сообщение о пропаже 14-летнего подростка поступило в региональный СКР вечером, 9 декабря. Артемьев Семен Романович ушел из дома в Вышнем Волочке 5 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Пропавшего ищут следователи, криминалисты и полиция. Опрошены родственники, знакомые и друзья несовершеннолетнего.

- Установлено, что несовершеннолетний Артемьев ранее неоднократно уходил из дома, по результатам принимаемых к розыску мер возвращался, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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