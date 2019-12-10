В Тверской области пропал 14-летний подросток
Сообщение о пропаже 14-летнего подростка поступило в региональный СКР вечером, 9 декабря. Артемьев Семен Романович ушел из дома в Вышнем Волочке 5 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
По данному факту Вышневолоцким межрайонным СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Пропавшего ищут следователи, криминалисты и полиция. Опрошены родственники, знакомые и друзья несовершеннолетнего.
- Установлено, что несовершеннолетний Артемьев ранее неоднократно уходил из дома, по результатам принимаемых к розыску мер возвращался, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU