В рамках проекта "Осторожно: поэзия!" поэтов Твери приглашают почитать свои стихи
15 декабря в рамках проекта "Осторожно: поэзия!" состоится третья литературная встреча "Открытый микрофон".
Чтобы стать участником вечера, достаточно лишь записаться. В настоящее время в списке уже значится восемь участников, однако время еще есть.
- В рамках мероприятия любой желающий может прийти и почитать либо собственное, либо чужое творчество, а также поучаствовать в дискуссии с людьми, которым также важна литература, - отмечают организаторы.
Напомним, партнер проекта - "Комсомольская правда" - Тверь".
15 декабря, 17:00
Кофейня «Теплый Дом»
ул. Новоторжская, 8.
ИСТОЧНИК KP.RU