В рамках проекта "Осторожно: поэзия!" поэтов Твери приглашают почитать свои стихи

СЕГОДНЯ 23:06 2019-12-09T23:07:58+03:00

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15 декабря в рамках проекта "Осторожно: поэзия!" состоится третья литературная встреча "Открытый микрофон".

Чтобы стать участником вечера, достаточно лишь записаться. В настоящее время в списке уже значится восемь участников, однако время еще есть.

- В рамках мероприятия любой желающий может прийти и почитать либо собственное, либо чужое творчество, а также поучаствовать в дискуссии с людьми, которым также важна литература, - отмечают организаторы.

Напомним, партнер проекта - "Комсомольская правда" - Тверь".

15 декабря, 17:00

Кофейня «Теплый Дом»

ул. Новоторжская, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU