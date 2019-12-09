2019-12-09T22:36:35+03:00
Звезды

«Свято-княжеский фестиваль искусств» в Твери будет посвящен знаменитому композитору Александру Александрову

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Александр Александров прожил свою творческую жизнь в двух эпохахАлександр Александров прожил свою творческую жизнь в двух эпохах
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15 декабря в ДК «Литвинки» Твери пройдет ежегодный приходской «Свято-княжеский фестиваль искусств». Организаторы - храм свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Твери и Отдел культуры Тверской епархии.

В этом году фестиваль посвящен знаменитому русскому и советскому композитору, создателю легендарного «Ансамбля песни и пляски Российской армии» Александру Александрову (1883-1946). Мероприятие пройдет в рамках 75-летия создания гимна России и грядущего 75-летия великой Победы.

Жизнь Александра Александрова прошла в двух эпохах – русско-императорской и большевистко-советской, в каждой из которой он смог реализовать себя в качестве неординарного композитора.

Несмотря, на то, что Александров известен всем как автор гимна СССР (впоследствии гимна России), как автор знаменитой песни «Священная война», он был и талантливым духовным композитором, создателем церковных литургических песнопений, регентом Тверского Спасо-Преображенского собора в бытность его жизни и работы в Твери в 1906-1918 гг. и регентом храма Христа Спасителя в Москве.

На фестивале выступят творческие коллективы и солисты, которые отразят все грани таланта великого композитора, представив зрителям как духовные, так и известные светские произведения Александра Александрова.

Проезд в ДК «Литвинки» из города на маршрутных автобусах № 51 и 205.

Вход свободный.

Начало в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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