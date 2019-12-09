Жительница Твери восхитилась работой врачей детской городской больницы №2

СЕГОДНЯ 21:25 2019-12-09T21:25:58+03:00

В своём письме тверичанка похвалила работу всех врачей больницы. Фото: Виктория ТУШКОВА

И написала благодарственное письмо, о котором попросила рассказать многим

Изменить размер текста: A A

Тверичанка, Светлана Герасимова, обратилась в министерство здравоохранения Тверской области с радостной новостью. Женщина была впечатлена работой докторов второй детской городской клинической больницы и решила направить в их адрес благодарственное письмо.

В своём письме Светлана похвалила работу всех врачей больницы, отдельно отметив заведующую детской городской клинической больницы №2 Анну Климентьеву, завотделениями больницы Наталью Грушкину, Татьяну Лисину и Елену Куц, а также доктора Галину Анисину.

Региональный минздрав сообщает, что Светлана Герасимова попросила, чтобы слова её благодарности услышали, по возможности, многие. Поэтому "КП"-Тверь" публикует полный текст письма (кликните, чтобы увеличить):

Текст благодарности. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф

ИСТОЧНИК KP.RU