Жительница Твери восхитилась работой врачей детской городской больницы №2
Тверичанка, Светлана Герасимова, обратилась в министерство здравоохранения Тверской области с радостной новостью. Женщина была впечатлена работой докторов второй детской городской клинической больницы и решила направить в их адрес благодарственное письмо.
В своём письме Светлана похвалила работу всех врачей больницы, отдельно отметив заведующую детской городской клинической больницы №2 Анну Климентьеву, завотделениями больницы Наталью Грушкину, Татьяну Лисину и Елену Куц, а также доктора Галину Анисину.
Региональный минздрав сообщает, что Светлана Герасимова попросила, чтобы слова её благодарности услышали, по возможности, многие. Поэтому "КП"-Тверь" публикует полный текст письма (кликните, чтобы увеличить):
Текст благодарности. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф
ИСТОЧНИК KP.RU