2019-12-09T21:25:58+03:00
Общество

Жительница Твери восхитилась работой врачей детской городской больницы №2

И написала благодарственное письмо, о котором попросила рассказать многим
Виктория ТУШКОВА
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В своём письме тверичанка похвалила работу всех врачей больницы.В своём письме тверичанка похвалила работу всех врачей больницы.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Тверичанка, Светлана Герасимова, обратилась в министерство здравоохранения Тверской области с радостной новостью. Женщина была впечатлена работой докторов второй детской городской клинической больницы и решила направить в их адрес благодарственное письмо.

В своём письме Светлана похвалила работу всех врачей больницы, отдельно отметив заведующую детской городской клинической больницы №2 Анну Климентьеву, завотделениями больницы Наталью Грушкину, Татьяну Лисину и Елену Куц, а также доктора Галину Анисину.

Региональный минздрав сообщает, что Светлана Герасимова попросила, чтобы слова её благодарности услышали, по возможности, многие. Поэтому "КП"-Тверь" публикует полный текст письма (кликните, чтобы увеличить):

Текст благодарности. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф

Текст благодарности. Фото: минздрав.тверскаяобласть.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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